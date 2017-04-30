Рифат Жемалетдинов: "Победа над "Локо" - лучик света после череды неудач"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил, что победа над "Локомотивом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России станет для команды важным импульсом на оставшиеся игры сезона. "Рубин" прервал семиматчевую безвыигрышную серию.

- Конечно, этот матч был очень важен для нас, - сказал Жемалетдинов в интервью клубной пресс-службе. - После такой череды неудач появился лучик света. Выиграли у такого большого клуба, как "Локомотив". Это даст нам рывок вперед в оставшихся матчах. Будем так же работать, чтобы победить в последующих играх.

Сильнее сплотились, потому что выхода другого не было. Не знаю, почему только сейчас получилось, мы в каждой игре стараемся. Хави Грасия сказал: "Молодцы, два выходных!".