Рифат Жемалетдинов: "Благодаря Грасии "Рубин" стал единой командой, семьей"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил, что в начале сезона игрокам команды было сложно найти общий язык. По его словам, эту проблему помог решить главный тренер казанцев Хави Грасия.

- В этом году собралась почти новая команда, много игроков из разных клубов, стран, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Жемалетдинова. - Поначалу было тяжело найти общий язык. Сейчас, благодаря в первую очередь нашему главному тренеру, мы больше сплотились, стали единой командой, семьей. Сейчас между игроками более тесные отношения, будь то француз, перуанец, русский или испанец.