Ричард Макларен: "В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские"

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен отметил, что в ходе расследования махинаций с допинг-пробами в России ему пришлось сталкиваться с нарушениями антидопинговых правил в футболе. Однако он подчеркнул, что в случае с футболистами нет достаточной доказательной базы.

– Мы не слишком концентрировали внимание на футболе, – цитирует AFP Макларена. – Мы можем лишь сказать, что у нас есть информация по поводу ряда футболистов. Но нет оснований что-то предъявлять лиге или конкретным клубам. В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские. Они, кажется, не из одной команды. Так что нет достаточных доказательств, чтобы делать выводы.