20:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ричард Макларен: "В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские"

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Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен отметил, что в ходе расследования махинаций с допинг-пробами в России ему пришлось сталкиваться с нарушениями антидопинговых правил в футболе. Однако он подчеркнул, что в случае с футболистами нет достаточной доказательной базы.

– Мы не слишком концентрировали внимание на футболе, – цитирует AFP Макларена. – Мы можем лишь сказать, что у нас есть информация по поводу ряда футболистов. Но нет оснований что-то предъявлять лиге или конкретным клубам. В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские. Они, кажется, не из одной команды. Так что нет достаточных доказательств, чтобы делать выводы.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

а что, если среди них иностранцы, то тем можно допинг кушать?

21:44

CanagliaVova

Подозрения падают только на два клуба: бромантановых свиней и кокаиновых пони. Cогласитесь, агрессия Вернблума неестественна :-D

21:41

Пиитерец

Срочно проверить Пищевик: есть инсайд, что игроки нашли на базе в Тарасовке заначку Егора Бромантаныча Титова. Да, и Глушаков самая большую порцию урвал!

21:29

Тот самый Зануда

33 лучших!

20:54

маленький пони

они не все русские, но все играют в РФПЛ...

20:50

shu111

"кажется". Нет слов. Он, кажется, "доктор"? От слова "лечит".

20:25

Долой марионеток-макларенеток

Спроси его про любой иной вид спорта - ой, а доказательной базы нетути...

20:22

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