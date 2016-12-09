Ричард Макларен: "В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские"

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен отметил, что в ходе расследования махинаций с допинг-пробами в России ему пришлось сталкиваться с нарушениями антидопинговых правил в футболе. Однако он подчеркнул, что в случае с футболистами нет достаточной доказательной базы.
– Мы не слишком концентрировали внимание на футболе, – цитирует AFP Макларена. – Мы можем лишь сказать, что у нас есть информация по поводу ряда футболистов. Но нет оснований что-то предъявлять лиге или конкретным клубам. В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские. Они, кажется, не из одной команды. Так что нет достаточных доказательств, чтобы делать выводы.
shpasic
а что, если среди них иностранцы, то тем можно допинг кушать?
21:44
CanagliaVova
Подозрения падают только на два клуба: бромантановых свиней и кокаиновых пони. Cогласитесь, агрессия Вернблума неестественна :-D
21:41
Пиитерец
Срочно проверить Пищевик: есть инсайд, что игроки нашли на базе в Тарасовке заначку Егора Бромантаныча Титова. Да, и Глушаков самая большую порцию урвал!
21:29
Тот самый Зануда
33 лучших!
20:54
маленький пони
они не все русские, но все играют в РФПЛ...
20:50
shu111
"кажется". Нет слов. Он, кажется, "доктор"? От слова "лечит".
20:25
Долой марионеток-макларенеток
Спроси его про любой иной вид спорта - ой, а доказательной базы нетути...
20:22