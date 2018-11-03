Рианчо сделал всю тренировку "Спартака" открытой для журналистов

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо сделал субботнюю тренировку красно-белых полностью открытой для журналистов – от начала до конца.

Рианчо был назначен и.о. главного тренера команды 22 октября после ухода Массимо Карреры. (Илья Андреев)​

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Луиз Адриану участвует в тренировке "Спартака", Зе Луиш и Фернанду - нет //

"Спартак" - "Урал": чемпионат России по футболу, 4 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало - в 19.00 (мск) //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам