17:32 | Футбол — РПЛ

Рианчо сделал всю тренировку "Спартака" открытой для журналистов

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И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо сделал субботнюю тренировку красно-белых полностью открытой для журналистов – от начала до конца.

Рианчо был назначен и.о. главного тренера команды 22 октября после ухода Массимо Карреры. (Илья Андреев)​

Видеотрансляция – в Фэйсбуке "СЭ" здесь //
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