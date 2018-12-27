Рианчо рассказал о сильных и слабых сторонах Пантелеева

Бывший тренер "Рубина" и "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что новичок казанского клуба Владислав Пантелеев, ранее выступавший за красно-белых, сделал правильный выбор. Испанский специалист также добавил, что 22-летнему хавбеку стоит прибавить в тактическом плане.

- На мой взгляд, для Пантелеева трансфер в "Рубин" – это шаг вперед, - приводит слова Рианчо "Бизнес Online". - У него много хороших качеств, в том числе и удары со штрафных. Но помимо этого, он должен поработать над игрой в защите. Я думаю, что самое слабое место Пантелеева – это игра в обороне без мяча. Ему еще стоит улучшиться в тактическом плане. Я думаю, что Курбан Бердыев справится с этой задачей. В любом случае, хочу пожелать ему удачи в "Рубине". Это очень перспективный игрок.

Напомним, Пантелеев подписал с "Рубином" трехлетний контракт. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и забил 10 голов.

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