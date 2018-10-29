Рианчо - о работе в "Спартаке": "У меня сбылась мечта, которую вынашивают 50 тысяч на стадионе"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после матча 12-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) рассказал, как ему работается под высоким давлением.

- У меня сбылась мечта, которую вынашивают 50 тысяч на стадионе. Ее очень сложно осуществить, - заметил испанец. - Сколько тренеров, которые не играли в футбол работали в России? Сколько их? Нужно ли быть игроком, чтобы стать тренером? Я никогда не был. Я только учился и каждый день работал. И моя мечта сбылась. Я жалею только о том, что этого не увидел мой папа. Я бы хотел поделиться этой мечтой со всеми. Если завтра это закончится, то это уже не важно, потому что это уже случилось. Результаты дадут мне какое-то время. Но результаты не оценят мою работу. Ее могут оценить только игроки. (Артур Еникеев).