Рианчо на тренировке командует на русском. Вот его словарь

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо проводит тренировку команды на русском.

Он использует несколько слов:



– давай,

– хорошо,

– забить,

– атакуй,

– структура,

– закончили,

– давай еще раз,

– право,

– лево.

Словарь Рианчо на тренировке: лево, право, структура, давай, закончили, атакуй pic.twitter.com/vBnhupW8Mg – СЭ Спартак (@spartak_se) 3 ноября 2018 г.

Рианчо был назначен и.о. главного тренера команды 22 октября после ухода Массимо Карреры. (Илья Андреев)​

Видеотрансляция тренировки – в Фэйсбуке "СЭ" здесь //

"Спартак" - "Урал": чемпионат России по футболу, 4 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало - в 19.00 (мск) //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам