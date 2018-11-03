17:45 | Футбол — РПЛ

Рианчо на тренировке командует на русском. Вот его словарь

Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо проводит тренировку команды на русском.

Он использует несколько слов:

– давай, 
– хорошо,
– забить,
– атакуй,
– структура,
– закончили,
– давай еще раз,
– право,
– лево.

Рианчо был назначен и.о. главного тренера команды 22 октября после ухода Массимо Карреры. (Илья Андреев)​

Видеотрансляция тренировки – в Фэйсбуке "СЭ" здесь //
"Спартак" - "Урал": чемпионат России по футболу, 4 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало - в 19.00 (мск) //
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