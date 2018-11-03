Рианчо на тренировке командует на русском. Вот его словарь

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо проводит тренировку команды на русском.
Он использует несколько слов:
– давай,
– хорошо,
– забить,
– атакуй,
– структура,
– закончили,
– давай еще раз,
– право,
– лево.
Словарь Рианчо на тренировке: лево, право, структура, давай, закончили, атакуй pic.twitter.com/vBnhupW8Mg– СЭ Спартак (@spartak_se) 3 ноября 2018 г.
Рианчо был назначен и.о. главного тренера команды 22 октября после ухода Массимо Карреры. (Илья Андреев)
Видеотрансляция тренировки – в Фэйсбуке "СЭ" здесь //
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