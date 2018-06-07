Рианчо и Гомес вошли в тренерский штаб "Спартака"

"Спартак" заключил контракты с испанскими тренерами Раулем Рианчо и Висенте Гомесом Фернандесом, сообщается в официальном Твиттере клуба. Соглашения со специалистами рассчитаны на один сезон, до 31 мая 2019 года.
Последним местом работы Рианчо была сборная Украины, в ее штаб он входил с 2016 по 2018 годы. Висенте Гомес в завершившемся сезоне трудился вместе с Сергеем Ребровым в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
⚡️⚡️⚡️ Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб #Спартак’а– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 июня 2018 г.
Испанские специалисты будут помогать Массимо Каррере. Трудовой договор рассчитан на сезон – до 31 мая 2019 года.
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