Рианчо и Гомес вошли в тренерский штаб "Спартака"

"Спартак" заключил контракты с испанскими тренерами Раулем Рианчо и Висенте Гомесом Фернандесом, сообщается в официальном Твиттере клуба. Соглашения со специалистами рассчитаны на один сезон, до 31 мая 2019 года.

Последним местом работы Рианчо была сборная Украины, в ее штаб он входил с 2016 по 2018 годы. Висенте Гомес в завершившемся сезоне трудился вместе с Сергеем Ребровым в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.