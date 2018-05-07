РФС запретил "Тосно" регистрировать новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров запретила "Тосно" регистрировать новых футболистов, информирует официальный сайт РФС.

Такие меры приняты в качестве обеспечительной меры из-за задолженности перед ЦСКА по трансферу нападающего Александра Макарова, а также задолженности по трудовым договорам с Андреем Буйволовым и Рустемом Мухаметшиным.

Решения палаты по разрешению споров:

"Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Макарова в полном объеме, – говорится в сообщении. – Обязать ФК "Тосно" выплатить ЦСКА задолженность по трансферному контракту Макарова и пени за задержку выплаты задолженности;

Удовлетворить заявление футболиста Андрея Буйволова о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать ФК "Тосно" выплатить Буйволову задолженность по заработной плате, задолженность по единовременной выплате в соответствии с приложением к трудовому договору, задолженность по премиальным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженностей;

Удовлетворить заявление футболиста Рустема Мухаметшина о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. Обязать ФК "Тосно" выплатить Мухаметшниу задолженность по компенсации за наем (аренду) жилого помещения за январь, февраль и март 2018 года, задолженность по дополнительной выплате в соответствии с приложением к трудовому договору, задолженность по премиальным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженностей".