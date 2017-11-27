РФС запретил "Тосно" регистрировать новичков

Российский футбольный союз (РФС) наложил на "Тосно" запрет на регистрацию новых футболистов, информирует официальный сайт организации. Данное решение было принято в связи с тем, что у клуба есть задолженность перед Младеном Кашчеланом и "Зенитом".

Тоснинцы должен выплатить Кашчелану задолженность по соглашению о разрыве контракта и проценты за задержку выплаты.

Также РФС удовлетворил требование "Зенита" взыскать задолженность с клуба за трансфер защитника Евгения Чернова. 25-летний россиянин пополнил состав "Тосно" на правах аренды летом 2017 года.