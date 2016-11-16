17:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков из-за долгов перед Бибиловым

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Палата по разрешению споров РФС запретила "Рубину" регистрировать новичков в качестве обеспечительной меры по удовлетворению обращения полузащитника Шоты Бибилова. Как сообщает официальный сайт РФС, расторжение договора между игроком и клубом было признано односторонним, исполненным "Рубином" досрочно. В связи с этим клуб обязан выплатить игроку задолженность по зарплате, премии, а также компенсацию за расторжение.

Напомним, что "Рубин" разорвал контракт с Бибиловым 29 июня 2014 года, после чего игрок обратился в РФС.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85451.html

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