РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков из-за долгов перед Бибиловым

Палата по разрешению споров РФС запретила "Рубину" регистрировать новичков в качестве обеспечительной меры по удовлетворению обращения полузащитника Шоты Бибилова. Как сообщает официальный сайт РФС, расторжение договора между игроком и клубом было признано односторонним, исполненным "Рубином" досрочно. В связи с этим клуб обязан выплатить игроку задолженность по зарплате, премии, а также компенсацию за расторжение.

Напомним, что "Рубин" разорвал контракт с Бибиловым 29 июня 2014 года, после чего игрок обратился в РФС.