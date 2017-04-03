РФС выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро

Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Сегодня на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге произошел взрыв.



Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в результате трагедии", – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Взрыв в Петербурге. Спортивный мир скорбит