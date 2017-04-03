17:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро

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Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Сегодня на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в результате трагедии", – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Взрыв в Петербурге. Спортивный мир скорбит

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86206.html

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