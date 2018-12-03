19:17 | Футбол — РПЛ

РФС выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

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Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как стало известно "СЭ", причиной смерти молодого футболиста, по предварительным данным, стало переохлаждение. 

Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве, - сообщается в официальном Твиттере организации.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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