РФС выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как стало известно "СЭ", причиной смерти молодого футболиста, по предварительным данным, стало переохлаждение.

- Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве, - сообщается в официальном Твиттере организации.

Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве. pic.twitter.com/wZC3cYkLKS – РФС (@official_rfs) 3 декабря 2018 г.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

Все о чемпионате России - здесь