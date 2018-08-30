РФС временно разрешил "Рубину" регистрировать новичков

РФС на официальном сайте сообщил о решении палаты организации по разрешению споров временно разрешить "Рубину" регистрировать новых игроков. Решение было принято на заседании, состоявшемся 29 августа.

Ранее палата обязала клуб из столицы Татарстана выплатить задолженность "Краснодару" по переходу Вячеслава Подберезкина, а также перечислить пени за нарушение сроков осуществления оплаты. Запрет на регистрацию новичков был наложен в качестве обеспечительной меры.

После получения ходатайств от "Рубина" и "Краснодара" в РФС решили временно снять запрет. Казанцы до 16 сентября могут регистрировать новых игроков.

Все о чемпионате России по футболу – здесь