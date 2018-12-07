РФС возьмет на себя финансовые обязательства по ВАР - руководитель проекта по внедрению системы в России

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в России Леонид Калошин рассказал, что РФС возьмет на себя все финансовые обязательства при использовании технологии. Он также добавил, что специально созданная рабочая группа проработает различные варианты по использованию системы, после чего представит их руководству.

- Если говорить об использовании VAR в сезоне-2018/19, то все финансовые обязательства на себя возьмет РФС, - приводит ТАСС слова Калошина. - Это касается некоторых матчей Кубка России, а также стыковых матчах между клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги. В частности, сюда войдет аренда оборудования, а также оплата обучения видео-арбитров.

Что касается следующего сезона, то специально созданная рабочая группа проработает различные варианты, после чего представит руководству РФС и РПЛ определенные рекомендации, после чего будет принято окончательное решение по использованию ВАР.

Напомним, что клубы РПЛ поддержали использование системы.