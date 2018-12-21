РФС удовлетворил заявление Скрипченко и оштрафовал "Анжи"

Палата РФС по разрешению споров приняла решение удовлетворить повторное заявление бывшего главного тренера "Анжи" Вадима Скрипченко о применении санкций в отношении махачкалинского клуба в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа, информирует официальный сайт РФС. К "Анжи" была применена санкция в виде штрафа.

В августе РФС удовлетворил иск Скрипченко о взыскании задолженности по трудовому договору за период с февраля 2018 года по май 2018 года. Также махачкалинцев обязали выплатить специалисту проценты за задержку выплаты заработной платы.

Ранее сообщалось, что Скрипченко требует от "Анжи" 3 миллиона рублей. Он возглавлял клуб с 2017 по 2018 год.