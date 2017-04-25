РФС снял с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС сняла запрет на регистрацию новых футболистов с "Рубина", информирует официальный сайт организации.

Запрет был наложен в качестве обеспечительной меры по заявлению бывшего игрока клуба Шоты Бибилова. Летом 2016 года "Рубин" в одностороннем порядке расторг контракт с ним контракт. В ответ Бибилов подал жалобу в палату по разрешению споров.

"Рубин" должен был выплатить игроку зарплату за август 2016 года, проценты за задержку выплаты зарплаты, задолженность по ежегодному стимулирующему вознаграждению за 2016 год, а также компенсацию за досрочное расторжение контракта.