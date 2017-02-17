19:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС снял с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков

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Палата по разрешению споров РФС сняла с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Такое решение принято в связи с тем, что клуб исполнил обязательства перед защитником Русланом Камболовым.

"Удовлетворить заявление МАУ "ФК "Рубин" г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры решением Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК "Рубин". В связи с исполнением МАУ "ФК "Рубин" г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК "Рубин" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ "ФК "Рубин" г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры", – говорится в заявлении.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85876.html

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