РФС снял с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС сняла с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Такое решение принято в связи с тем, что клуб исполнил обязательства перед защитником Русланом Камболовым.

"Удовлетворить заявление МАУ "ФК "Рубин" г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры решением Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК "Рубин". В связи с исполнением МАУ "ФК "Рубин" г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК "Рубин" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ "ФК "Рубин" г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры", – говорится в заявлении.