20:42 | Футбол — РФПЛ

РФС снял с "Динамо" запрет на регистрацию игроков за долги по М'Вила


РФС изменил наказание "Динамо" за долги перед полузащитнком "Рубина" Янном М'Вила. На клуб был наложен запрет регистрировать новичков, данная мера была заменена на "альтернативную". Какую - пресс-служба РФС не уточняет.

В марте 2015 года "Динамо" арендовало хавбека у "Рубина". Игрок тренировался с бело-голубыми до июля 2015 года, после чего покинул клуб. В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, согласно которому клуб обязался выплатить футболисту компенсацию тремя траншами. Два первых платежа были осуществлены, после чего в клубе сменилось руководство.

М'Вила, не получив третий транш, обратился в Палату по разрешению споров РФС. В июле 2017 года на "Динамо" был наложен запрет на регистрацию новых игроков, но в августе эта санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения. 19 августа Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футбольного клуба и М'Вила.

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http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/88138.html

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