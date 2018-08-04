РФС решит вопрос по дате матча "Уфа" - "Краснодар" 6 августа

РФС решит вопрос о дате проведения игры 3-го тура Российской премьер-лиги между "Уфой" и "Краснодаром" в понедельник, 6 августа.

Накануне стало известно, что УЕФА назначил ответную встречу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между люксембургским "Прогресом" и "Уфой" на следующий день после встречи башкирского клуба с "Краснодаром", который запланирован на 13 августа.

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" назвал ситуацию патовой.

- В понедельник мы будем общаться со всеми сторонами - с "Уфой", УЕФА, премьер-лигой. Будем этим заниматься, в понедельник все решим. Это не такой серьезный вопрос, такие корректировки по датам бывают во многих странах", - цитирует ТАСС руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова.