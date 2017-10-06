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23:02 | Футбол — РФПЛ

РФС рекомендовал 9 арбитров в лист ФИФА


Бюро исполкома РФС утвердило список арбитров, претендующих на попадание в лист ФИФА на 2018 год, сообщает официальный сайт союза. В их число вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Алексей Матюнин, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Михаил Вилков.

Отметим, что эти же девять судей входят в число арбитров ФИФА в 2017 году. Дольше всех в списке находятся Безбородов и Еськов - с 2009 года. Попадание в число арбитров ФИФА позволяет судить международные матчи. 

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/87730.html

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