РФС рекомендовал 9 арбитров в лист ФИФА

Бюро исполкома РФС утвердило список арбитров, претендующих на попадание в лист ФИФА на 2018 год, сообщает официальный сайт союза. В их число вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Алексей Матюнин, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Михаил Вилков.

Отметим, что эти же девять судей входят в число арбитров ФИФА в 2017 году. Дольше всех в списке находятся Безбородов и Еськов - с 2009 года. Попадание в число арбитров ФИФА позволяет судить международные матчи.