РФС разрешил "Зениту" заявить Маркизио вне трансферного окна

Комитет РФС по статусу игроков разрешил "Зениту" заявить 32-летнего итальянского полузащитника Клауидио Маркизио вне регистрационного периода, информирует официальный сайт организации.

"Удовлетворить заявление АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) вне регистрационного периода, – говорится в сообщении. – Разрешить АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург осуществить регистрацию футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала".

Напомним, в ночь на 1 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. "Зенит" не купил ни одного нового игрока, только вернув из аренд ряд футболистов. Однако, как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" мог заявить Маркизио вне трансферного окна. Бывший хавбек "Ювентуса" являлся свободным агентом и был без клуба.

Также сообщалось, что на игрока претендовали "Спортинг", "Монако", "Севилья", "Бетис","Монреаль Импэкт" и "Нью-Йорк Сити".

За 12 лет в составе "Ювентуса" Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.