РФС разрешил "Рубину" закончить подачу документов на смену юридического лица

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев​ сообщил, что "Рубину" разрешили закончить подачу документов на смену юридического лица до 31 марта. Напомним, сегодня в Доме футбола на Таганке прошел исполком РФС.

– Вопрос, которого не было в повестке дня, но мы его включили, поскольку он важный. "Рубин" подал заявку на смену юридического лица. Мы рассмотрели это обращение и разрешили клубу закончить подачу документов до 31 марта. Позже уже рассмотрим. Сразу скажу, что финансовые обязательства прежнего юридического лица строго перенесутся на новое. Никаких подковерных игр не будет. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)