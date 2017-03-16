РФС разрешил "Ростову" зарегистрировать Симича

В Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято решение удовлетворить заявление "Ростова" о регистрации футболиста-профессионала Марко Симича вне регистрационного периода, сообщает официальный сайт организации.

Ростовчанам разрешено осуществить регистрацию игрока для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.