19:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС разрешил "Ростову" зарегистрировать Симича

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В Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято решение удовлетворить заявление "Ростова" о регистрации футболиста-профессионала Марко Симича вне регистрационного периода, сообщает официальный сайт организации.

Ростовчанам разрешено осуществить регистрацию игрока для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86046.html

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