РФС разрешил "Крыльям" регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС приняла решение удовлетворить заявление "Крыльев Советов" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, информирует официальный сайт организации. Ранее самарцы не могли заявлять новых игроков из-за задолженности перед агентом Александром Лопыревым.

"В связи с исполнением ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самары решения Палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 года по делу Лопырев А. В. – ФК "Крылья Советов" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самары, наложенный в качестве обеспечительной меры. ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самары имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", – говорится на официальном сайте РФС.