РФС приобрел для судей 15 комплектов новых переговорных устройств

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский сообщил, что РФС приобрел для арбитров 15 комплектов новых современных переговорных устройств. Отметим, что сейчас российские арбитры проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.

– Российский футбольный союз приобрел для судей 15 комплектов новых, самых современных переговорных устройств, – цитирует ТАСС Будогосского. – Они помогут арбитрам связываться между собой непосредственно во время матча. Это более современные устройства, чем старые, у них более надежная связь, и они более удобные. Все это сделано благодаря поддержке Виталия Леонтьевича Мутко, даже несмотря на некоторые финансовые трудности РФС.