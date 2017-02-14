16:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС приобрел для судей 15 комплектов новых переговорных устройств

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский сообщил, что РФС приобрел для арбитров 15 комплектов новых современных переговорных устройств. Отметим, что сейчас российские арбитры проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.

– Российский футбольный союз приобрел для судей 15 комплектов новых, самых современных переговорных устройств, – цитирует ТАСС Будогосского. – Они помогут арбитрам связываться между собой непосредственно во время матча. Это более современные устройства, чем старые, у них более надежная связь, и они более удобные. Все это сделано благодаря поддержке Виталия Леонтьевича Мутко, даже несмотря на некоторые финансовые трудности РФС.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4021886

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