РФС примет решение по лицензии "Амкара" в субботу

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что организация должна завтра решить судьбу лицензии "Амкара". Напомним, пермяки ее получили, но должны были предоставить финансовые гарантии на сезон-2018/19. В то же время, по данным "СЭ" вероятность того, что клуб сумеет найти деньги на будущий сезон, на сегодня невелика.

– По "Амкару" мне пока нечего комментировать, – отметил Лейтин. – Когда будет информация? Завтра. (Андрей СИЗЯКИН)

Ранее "СЭ" сообщил, в ходе переговоров с инвесторами из Нижнего Новгорода и Калининграда, руководству пермского клуба было предложено продать клуб за сумму в 150 миллионов рублей. Однако до одобрения сделки дело так и не дошло. В том случае, если у "Амкара" будет отозвана лицензия, клуб не заявится и в ФНЛ.

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