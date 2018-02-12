РФС повторно рассмотрит поведение Вернблума в матче с "Локомотивом" 14 февраля

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС во второй раз рассмотрит поведение полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2), заседание комитета назначено на 14 февраля.
- Заседание КДК состоится 14 февраля, этот вопрос (поведение Вернблума) включен в повестку дня, - приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.
Напомним, что в компенсированное к игре время Вернблум нанес удар по лицу игроку "Локомотива" Игорю Денисову, однако главный арбитр матча Сергей Карасев не остановил матч и не применил в отношении шведа дисциплинарные санкции.
"Дело Вернблума" рассмотрят повторно. Грозит ли шведу дисквалификация?
Доктор_Хряк
Пожизненная дисквалификация и пинок на финской границе. Надеюсь, бакланы немытые проводят)))
18:17
баламошка
Грязнуля хочет в Швецию сбежать от расстрела.
16:22
Rastan
В своё время, была организована мощнейшая информационная атака( нетрудно догадаться, откуда) против Алана Дзагоева, после его неосторожного участия в известной кричалке( где никто не думал, что она попадёт в сеть). "Страсти по Вернблуму", также, на мой взгляд, инспирированны, каким-то определённым "источником" из "сильных мира сего". Просто долго не могли найти повода для гнобления Вернблума, а скандальная игра,замешанная на симуляциях и провокациях, с Локомотивом дала это... Очень понимаю( если это так) желание Вернблума покинуть ЧР, которому он служил верой и правдой,являясь его украшением
16:13
bond1951
вот же уроды сами себе не верят принимают решения потом с подачи какого то чинуши начинается канитель ..............
15:49