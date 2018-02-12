РФС повторно рассмотрит поведение Вернблума в матче с "Локомотивом" 14 февраля

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС во второй раз рассмотрит поведение полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2), заседание комитета назначено на 14 февраля.

- Заседание КДК состоится 14 февраля, этот вопрос (поведение Вернблума) включен в повестку дня, - приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.

Напомним, что в компенсированное к игре время Вернблум нанес удар по лицу игроку "Локомотива" Игорю Денисову, однако главный арбитр матча Сергей Карасев не остановил матч и не применил в отношении шведа дисциплинарные санкции.

"Дело Вернблума" рассмотрят повторно. Грозит ли шведу дисквалификация?