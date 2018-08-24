РФС поможет с организацией похорон Парамонова

Председатель комитета ветеранов Российского футбольного союза Александр Мирзоян сообщил, что организация окажет помощь в организации похорон прославленного игрока "Спартака" Алексея Парамонова.

Олимпийский чемпион 1956 года умер сегодня, 24 августа, на 94-м году жизни.

- Естественно, мы поможем с похоронами, займемся этим. Спросим у его близких, что нужно, окажем материальную помощь, - цитирует ТАСС Мирзояна. - Я знаю, что на Ваганьковском кладбище есть место, которое он давно приготовил.

Недели две-три назад мы посылали ему материальную помощь, были постоянно в курсе всего, где он находился. Когда проходил чемпионат мира, он был на матче открытия. Мы включали его в список на финальный матч, но ему было сложно ходить.

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