РФС получил заявление Кудряшова о взыскании долгов с "Ростова"

Председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов подтвердил "СЭ" факт обращения защитника "Рубина" Федора Кудряшова с иском о взыскании долгов с "Ростова". Накануне телеграм-канал " Мутко против" сообщил о том, что 30-летний игрок сборной России потребовал от донского клуба выплатить около 200 тысяч евро – подъемные и премиальные за несколько месяцев. Получив отказ, футболист обратился в Палату.

– Могу подтвердить, что Палата получила заявление Федора Кудряшова на футбольный клуб "Ростов", – сказал Березов.

– Почему клуб отказывается заплатить защитнику 200 тысяч евро?

– У нас такая позиция – до вынесения решения никаких деталей дела не комментирую.

– Когда состоится ближайшее заседание Палаты?

– На этой или на следующей неделе. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что Кудряшов покинул "Ростов" летом прошлого года.