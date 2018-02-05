РФС получил заявление Кудряшова о взыскании долгов с "Ростова"

Председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов подтвердил "СЭ" факт обращения защитника "Рубина" Федора Кудряшова с иском о взыскании долгов с "Ростова". Накануне телеграм-канал " Мутко против" сообщил о том, что 30-летний игрок сборной России потребовал от донского клуба выплатить около 200 тысяч евро – подъемные и премиальные за несколько месяцев. Получив отказ, футболист обратился в Палату.
– Могу подтвердить, что Палата получила заявление Федора Кудряшова на футбольный клуб "Ростов", – сказал Березов.
– Почему клуб отказывается заплатить защитнику 200 тысяч евро?
– У нас такая позиция – до вынесения решения никаких деталей дела не комментирую.
– Когда состоится ближайшее заседание Палаты?
– На этой или на следующей неделе. (Игорь НОВИКОВ)
Напомним, что Кудряшов покинул "Ростов" летом прошлого года.
zoolord
Интересно, в этом случае сроки исковой давности есть?
21:45
RSDsouth
Ушли как свободные агенты... ну значит -свободны ! С Дона выдачи нет и не будет )
15:58
Вопреки
"Мудрые" ребята... "Рубину" запретили регистрацию сразу, без предварительного оповещения, когда будет принято решение, а Карпина и КО торопят до заседания Палаты, оформить новичков.. Вот ЦИРК РФСовский - кругом двойные стандарты... и связи решают ВСЕ
15:36
evgenIU84
Да кому тот Фк Ростов только не должен, с ним несколько ресторанов РнД судится, за неоплаченные банкеты.
15:34
alex-ls
показалось, что на Рубин подал :)
15:22
Вопреки
Felix BARSA... Умник - это просто ответка "Рубина" на жалобу ростовского Дядюна, из-за которой казанцам запретили регистрацию новичков. Подтверждает это лишь то, что "Ростов" должен не только Кудряшову, но и Гранату, Навасу, Джанаеву и Азмуну с Устиновым. Подлянку рубиновым сделали и получили аналогичный привет.
15:18
Felix BARSA
Варяги Бердыева разбежались кто куда, а теперь еще и денег требуют! Радуйтесь, что бесплатно ушли! Видно в Рубине тоже деньги закончились,прижало... Раз клуб не платит, значит Бердыев намутил в свое время с зарплатами и премиальными! Ждем справедливого решения, РФС же не МОК, разберется...
15:05