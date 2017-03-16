РФС подтвердил отстранение Мешкова от судейства матча "Урал" - "Рубин"

Как ранее сообщал "СЭ", РФС заменил главного арбитра матча 20-го тура чемпионата России "Урал" – "Рубин". Вместо Виталия Мешкова встречу будет обслуживать Артем Чистяков, а резервным судьей назначен Александр Борисов.
Мешков допустил серьезную ошибку в игре 19-го тура "Локомотив" – "Краснодар" (1:2), не назначив пенальти в ворота железнодорожников, и на некоторое время отстранен от судейства в премьер-лиге.
Вместо заболевшего Дмитрия Сафьяна ассистентом судьи на матче "Томь" – "Амкар" назначен Арам Петросян.
Резервным судьей матча "Терек" – ЦСКА назначен Владимир Сельдяков.
Ботаникум
Как же "росфутболллль" без "мешка??? Даже временно.
13:24
shpasic
правильно! Локомотив должен судить только Сухина!
13:10
баламошка
Фамилия говорящая. Мешков в РФПЛ быть не должно, как и раньше их не было, пусть проводят чемпионат среди болотных команд на кубок Кикиморы, где главными призами будет мешок брусники и клюквы.
12:57
Доктор-Ч
Да нормальный арбитр Мешков. Все когда-то могут ошибиться. Болею за Краснодар, но ...
12:51
merniloskut
Допрыгался Мешков!?
12:19