РФС подтвердил отстранение Мешкова от судейства матча "Урал" - "Рубин"

Как ранее сообщал "СЭ", РФС заменил главного арбитра матча 20-го тура чемпионата России "Урал" – "Рубин". Вместо Виталия Мешкова встречу будет обслуживать Артем Чистяков, а резервным судьей назначен Александр Борисов.

Мешков допустил серьезную ошибку в игре 19-го тура "Локомотив" – "Краснодар" (1:2), не назначив пенальти в ворота железнодорожников, и на некоторое время отстранен от судейства в премьер-лиге.

Вместо заболевшего Дмитрия Сафьяна ассистентом судьи на матче "Томь" – "Амкар" назначен Арам Петросян.

Резервным судьей матча "Терек" – ЦСКА назначен Владимир Сельдяков.