12:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС подтвердил отстранение Мешкова от судейства матча "Урал" - "Рубин"

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Как ранее сообщал "СЭ", РФС заменил главного арбитра матча 20-го тура чемпионата России "Урал""Рубин". Вместо Виталия Мешкова встречу будет обслуживать Артем Чистяков, а резервным судьей назначен Александр Борисов.

Мешков допустил серьезную ошибку в игре 19-го тура "Локомотив""Краснодар" (1:2), не назначив пенальти в ворота железнодорожников, и на некоторое время отстранен от судейства в премьер-лиге.

Вместо заболевшего Дмитрия Сафьяна ассистентом судьи на матче "Томь""Амкар" назначен Арам Петросян.

Резервным судьей матча "Терек"ЦСКА назначен Владимир Сельдяков.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86038.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ботаникум

Как же "росфутболллль" без "мешка??? Даже временно.

13:24

shpasic

правильно! Локомотив должен судить только Сухина!

13:10

баламошка

Фамилия говорящая. Мешков в РФПЛ быть не должно, как и раньше их не было, пусть проводят чемпионат среди болотных команд на кубок Кикиморы, где главными призами будет мешок брусники и клюквы.

12:57

Доктор-Ч

Да нормальный арбитр Мешков. Все когда-то могут ошибиться. Болею за Краснодар, но ...

12:51

merniloskut

Допрыгался Мешков!?

12:19

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