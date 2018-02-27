РФС планирует внести правки в регламент проведения матчей

Российский футбольный союз в ближайшее время внесет правки в регламент, чтобы сгладить спорные ситуации по переносам матчей чемпионата страны в связи с погодными условиями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и.о. главы РФС Александра Алаева. Алаев отметил, что изменения затронут РФПЛ, Кубок России, матчи юношеских, детских и любительских команд.

– Почти каждый год идет обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду, часть из них попадает на раннюю весну. Это риск, но клубы сами утверждают календарь, – сказал Алаев. – Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет, однако мы руководствуемся рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций: при температуре ниже минус 15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведение матча зависит, в первую очередь, от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов.

При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду, поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием: если клубы попросят перенести игры, мы пойдем им на встречу. Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведем их в соответствие с европейскими практиками, чтобы не оставалась "серых зон" и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только Российской футбольной премьер-лиги и Кубка России, но и матчей юношеских, детских, любительских команд.