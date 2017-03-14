13:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС отказал "Рубину" в снятии запрета на регистрацию новых игроков

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Палата по разрешению споров РФС отказала "Рубину" в снятии запрета на регистрацию новых игроков, который был наложен на казанский клуб из-за невыплаты компенсации бывшему футболисту команды Шоте Бибилову за признанный односторонним разрыв трудового договора, сообщается на официальном сайте РФС.

"Отказать в удовлетворении заявления МАУ ФК "Рубин" г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры (по заявлению футболиста-профессионала Бибилова Шоты Геннадьевича в отношении МАУ ФК "Рубин" г. Казань о признании расторжения трудового договора совершенным Клубом в одностороннем порядке, о выплате задолженности по трудовому договору, компенсации за расторжение трудового договора)", – говорится в решении.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86021.html

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