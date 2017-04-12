РФС оштрафовал "Томь" по заявлению ЦСКА

В среду, 12 апреля, в Доме футбола состоялись заседания Палаты по разрешению споров РФС. "Томь" оштрафован за невыполнение решения палаты от 3 ноября 2016 года о выплате ЦСКА задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Петра Тена. Тогда РФС обязал "Томь" выплатить ЦСКА задолженность по трансферному контракту, а также пени, начисленные на невыплаченную в срок сумму задолженности.

"Удовлетворить третье заявление ЦСКА о применении санкций в отношении "Томи" за неисполнение решения Палаты от 3 ноября 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 3 ноября 2016 года применить к "Томи" санкцию в виде штрафа", – говорится в решении на официальном сайте РФС.