РФС оштрафовал "Анжи" за невыплату задолженности перед Лорией

Палата по разрешению споров РФС оштрафовала "Анжи" за невыплату задолженности по зарплате перед голкипером Гиорги Лорией, информирует официальный сайт организации.

В октябре палата запретила "Анжи" регистрировать новичков в качестве обеспечительной меры до выплаты долгов Лории, который выступал за махачкалинский клуб в прошлом сезоне. Клуб из Дагестана обязан погасить долги за период с февраля по май 2018 года, а также проценты за задержку зарплаты.

"Удовлетворить заявление футболиста Гиорги Лории о применении санкций в отношении "Анжи" в связи с неисполнением решения палаты от 9 октября. Применить к "Анжи" санкцию в виде штрафа в соответствии с регламентом РФС по разрешению споров", - говорится в сообщении.