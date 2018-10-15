РФС оштрафовал "Анжи" за долги перед Скрипченко

Палата по разрешению споров РФС оштрафовала "Анжи" по заявлению бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, сообщает пресс-служба РФС. 24 августа палата обязала махачкалинцев выплатить Скрипеченко долги по зарплате с февраля по май 2018 года, а также задержку выплаты зарплаты. Клуб не выполнил обязательства, за что и было решено его наказать.

"Анжи" после 10 туров занимает 13-е место в таблице РПЛ. Скрипченко возглавлял "Анжи" в прошлом сезоне и вылетел с ним из премьер-лиги, однако махачкалинцы сохранили место в элите благодаря ликвидации "Амкара". Примечательно, что Скрипченко вылетел из РПЛ второй сезон подряд - в чемпионате России-2016/17 он не смог удержать "Крылья Советов".