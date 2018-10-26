РФС оштрафовал "Анжи" за баннер "Кокорины, все будет хорошо"

КДК РФС оштрафовал "Анжи" на 25 тысяч рублей за демонстрацию несогласованного баннера в поддержку Александра и Кирилла Кокориных на матче 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0). Махачкалинцы вывесили баннер с текстом "Кокорины, все будет хорошо". Фото можно посмотреть здесь.

Также "Анжи" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения).

Братьев Кокориных арестовали до 11 декабря. Они содержатся в СИЗО-2 "Бутырка". Причина - избиение утром 8 октября водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой - Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака.