РФС окажет материальную и организационную помощь в похоронах Парамонова

Советник президента РФС, председатель комитета ветеранов футбол, Александр Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого спартаковца Алексея Парамонова, который сегодня умер на 94-м году жизни. Ранее стало известно, что Парамонов будет в понедельник похоронен на Ваганьковском кладбище.

– Выражаю свои соболезнования, – начал Мирзоян. – Алексей Александрович у нас один из первых олимпийских чемпионов. Он был истинным спартаковцем. Показательный момент, что он не потерялся, когда завершил карьеру. Работал тренером и был одним из наших первых наставников, кто тренировал зарубежные клубы. Долгое время трудился в федерации футбола, возглавлял комитет ветеранов. Имеет много наград, в том числе государственных, а также орден ФИФА. Алексей Парамонов – заслуженный человек. Он прожил достаточно интересную жизнь. Такие люди должны служить примером для подрастающего поколения.

Добавлю, что РФС всегда помогает и материально, и организационно проводить ветеранов в последний путь. Какое именно участие примет РФС, будет зависеть от пожелания родственников умершего.

В составе московского "Спартака" с 1947 по 1959 год Параонов провел тринадцать сезонов, в которых сыграл 302 матча, забил 73 мяча, стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем и двукратным финалистом Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в сборной Москвы – победителем Спартакиады народов СССР 1956 года. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)