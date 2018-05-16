18:10 | Футбол — РФПЛ

РФС обязал "Тосно" рассчитаться с "Зенитом" за трансфер Чернова и запретил клубу регистрировать новых игроков

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Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление "Зенита" по поводу трансфера в "Тосно" защитника Евгения Чернова. Клуб, выигравший Кубок России в прошедшем сезоне, обязан рассчитаться за переход игрока.

Кроме того, "Тосно" запрещено регистрировать новых футболистов. Также клуб обязан выплатить "Зениту" предусмотренную контрактом пеню. Наказание будет снято после того, как "Тосно"  полностью рассчитается за указанный трансфер.

25-летний Евгений Чернов перешел на правах аренды и в 25 матчах за команду сделал четыре результативные передачи.

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Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206804

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

за Чернова рассчитались чёрным налом.

19:04

Millwall82

Баламошка, так это единственный клуб ЛО, СПб и ЛО если что разные субъекты РФ)

18:33

баламошка

Гнобят победителя кубка по всем фронтам. Единственный клуб Ленинградской области, который может что-то выиграть.

18:20

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