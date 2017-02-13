18:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС обязал "Томь" выплатить Кириллу Погребняку компенсацию

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Палата по разрешению споров РФС обязала "Томь" выплатить бывшему нападающему Кириллу Погребняку задолженность по трудовому договору и компенсацию за досрочное расторжение контракта, информирует официальный сайт организации.

Погребняк расторг контракт с "Томью" из-за серьезных финансовых проблем клуба. Он выступал за томскую команду с 2011 года, на его счету 87 матчей.

На "Томь" наложен запрет на регистрацию новых футболистов до тех пор, пока клуб не погасит все задолженности перед нападающим.

Также томский клуб должен погасить задолженности по зарплате за два месяца перед Павлом Голышевым.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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karlikf1

С каких фуёв они будут ему выплачивать, сами с протянутой рукой ходят :)

19:27

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