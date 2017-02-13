РФС обязал "Томь" выплатить Кириллу Погребняку компенсацию

Палата по разрешению споров РФС обязала "Томь" выплатить бывшему нападающему Кириллу Погребняку задолженность по трудовому договору и компенсацию за досрочное расторжение контракта, информирует официальный сайт организации.

Погребняк расторг контракт с "Томью" из-за серьезных финансовых проблем клуба. Он выступал за томскую команду с 2011 года, на его счету 87 матчей.

На "Томь" наложен запрет на регистрацию новых футболистов до тех пор, пока клуб не погасит все задолженности перед нападающим.

Также томский клуб должен погасить задолженности по зарплате за два месяца перед Павлом Голышевым.