РФС обязал "Рубин" выплатить Ткачуку задолженность

Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявление полузащитника Дениса Ткачука в отношении "Рубина", информирует официальный сайт организации.

РФС обязал казанскую команду погасить задолженность по премиальным за сезон-2016/2017 и выплатить игроку проценты за задержку погашения задолженности. Сумма компенсации не уточняется. В остальной части требований Ткачука в отношении "Рубина" было отказано.

Ткачук перешел в "Рубин" в январе 2016 года из "Зенита". По окончанию контракта в июне 2017 года он покинул казанский клуб. На правах свободного агента он перешел в "Крылья Советов".