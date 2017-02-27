12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС обязал РФПЛ повторно рассмотреть вопрос о регистрации Жирова за "Анжи"

0
0
0
0

Комитет РФС по статусу игроков принял решение удовлетворить заявление "Анжи" по отказу РФПЛ в регистрации защитника Александра Жирова, сообщает пресс-служба организации. Решением РФС РФПЛ обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации футболиста за махачкалинский клуб.

Напомним, что 12 января бывший защитник "Томи" стал футболистом "Краснодара". 25-летний игрок перешел в краснодарскую команду на правах свободного агента после расторжения контракта с томским коллективом. Позже об аренде Жирова объявил "Анжи", за который россиянин выступал в прошлом сезоне. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85925.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ