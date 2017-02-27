РФС обязал РФПЛ повторно рассмотреть вопрос о регистрации Жирова за "Анжи"

Комитет РФС по статусу игроков принял решение удовлетворить заявление "Анжи" по отказу РФПЛ в регистрации защитника Александра Жирова, сообщает пресс-служба организации. Решением РФС РФПЛ обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации футболиста за махачкалинский клуб.

Напомним, что 12 января бывший защитник "Томи" стал футболистом "Краснодара". 25-летний игрок перешел в краснодарскую команду на правах свободного агента после расторжения контракта с томским коллективом. Позже об аренде Жирова объявил "Анжи", за который россиянин выступал в прошлом сезоне. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.