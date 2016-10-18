18:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС обязал "Динамо" выплатить компенсацию М'Вила

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Председатель палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов сообщил, что московское "Динамо" в течение 14 дней должно выплатить компенсацию полузащитнику "Рубина" Янну М'Вила. В 2015 году игрок договорился о переходе в столичный клуб, но трансфер не был оформлен. В итоге француз проводит в "Динамо" только тренировки на протяжении полугода.

- Палата частично удовлетворила заявление Янна М'Вила в отношении "Динамо", - приводит ТАСС слова Ляхова. - То есть обязали выплатить сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением. Единственное, размер неустойки был снижен исходя из принципа соразмерности. Сейчас решения должны быть исполнены в течение 14 рабочих дней с даты вступления в силу, что предусмотрено в регламенте РФС по решению споров.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3714242

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