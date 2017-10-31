РФС не стал общаться с представителями "Уфы"

Российский футбольный союз проигнорировал просьбу "Уфы" об отмене желтой карточки Бояну Йокичу, которую тот получил в матче 5-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0). Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подчеркнул, что главная цель просьбы – дискуссия по этому поводу.

– У нас не получилось, пока никаких звонков из РФС не было, – цитирует ТАСС Газизова. – Мне бы тоже хотелось бы дискуссию по этому поводу. Ничего совершенного нет, может, мы и не правы, но все меняется вокруг, футбол идет в сторону прогресса, увеличиваются скорости, естественно, арбитры ошибаются, появляются видеоповторы. И если что-то неправильно назначено, почему бы не отменить, что здесь такого?

Напомним, что отмена желтых карточек невозможна по регламенту, а инициатив о внесении изменений в регламент, по словам председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца, еще не было.