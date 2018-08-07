РФС не назначил судей на матч "Уфа" - "Краснодар"

РФС опубликовал судейские назначения на 3-й тур чемпионата России. В этом списке нет арбитров на матч "Уфа" - "Краснодар".

Игра должна была состояться в понедельник, 13 августа. Матч может быть перенесен из-за решения УЕФА по ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги Европы между "Прогресом" (Люксембург) и "Уфой", которую назначили на вторник, 14 августа.

В УЕФА это объяснили тем, что в Люксембурге недостаточно стадионов. В четверг, 16 августа, в ЛЕ на стадионе сыграет еще один клуб - "Дюделанж".