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РФС не назначил судей на матч "Уфа" - "Краснодар"


РФС опубликовал судейские назначения на 3-й тур чемпионата России. В этом списке нет арбитров на матч "Уфа" - "Краснодар"

Игра должна была состояться в понедельник, 13 августа. Матч может быть перенесен из-за решения УЕФА по ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги Европы между "Прогресом" (Люксембург) и "Уфой", которую назначили на вторник, 14 августа.

В УЕФА это объяснили тем, что в Люксембурге недостаточно стадионов. В четверг, 16 августа, в ЛЕ на стадионе сыграет еще один клуб - "Дюделанж".

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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