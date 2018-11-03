РФС не намерен рассматривать ситуацию с эпидемией гепатита в академии "Спартака"

Член исполкома РФС, председатель комитета детско-юношеского футбола Игорь Лебедев высказал "СЭ" свое мнение об эпидемии гепатита A в академии "Спартака". Там объявлен карантин, приостановлена работа интерната и столовой, игроки отстранены от участия в соревнованиях на месяц. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

– Глубоко этот вопрос мы не обсуждали и не прорабатывали. Эпидемия гепатита в школе "Спартака", на мой взгляд, никакого отношения к футболу не имеет, – отметил Лебедев. – Просто сложилась такая чрезвычайная ситуация. Вспышка заболевания может быть в любом заведении, и вряд ли это может иметь отношение к профилю этой организации. Видимо, где-то недосмотрели либо врачи, либо обсуживающий персонал. Это не футбольный вопрос, поэтому вряд ли будет рассматриваться на заседании комитета или в РФС. (Игорь Новиков)