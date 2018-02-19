РФС наложил на "Ростов" и "Тосно" запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС наложила на "Ростов" запрет на регистрацию новых игроков, сообщает официальный сайт организации. РФС частично удовлетворил заявление полузащитника Александра Ерохина, который сейчас выступает за "Зенит", о взыскании задолженности по трудовому договору с его бывшей команды – "Ростова". Клуб должен выплатить футболисту задолженность по трудовому договору и проценты за задержку выплаты.

Запрет на регистрацию новых футболистов применен к "Ростову" в качестве обеспечительной меры. Он может быть снят палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения обязательств перед Ерохиным.

Палата РФС также наложила на "Тосно" запрет на регистрацию новичков. Она удовлетворила заявление "Зенита" в отношении клуба из Ленинградской области о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе защитника Евгения Чернова в полном объеме. "Тосно" обязан выплатить питерцам задолженность по контракту о переходе Чернова и пеню, предусмотренную соглашением.