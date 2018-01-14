РФС изучит случай с Джикией и "шоколадками"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг скандала, разгоревшегося из-за видео, появившегося в субботу в официальном Твиттере "Спартака".

Вчера Георгий Джикия, который вел клубный Твиттер, произнес в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения.

Однако в РФС точно не оставят без внимания данный инцидент, в ближайшее время определятся с юрисдикцией. Отметим, что рассмотрением дела могут заняться Комитет по этике или КДК. В первом случае необходимо обращение президента РФС. А для рассмотрения дела КДК достаточно материалов в СМИ.

В воскресенье на сайте Reuters вышло заявление ФИФА: "ФИФА осуждает сообщение, опубликованное "Спартаком" в Твиттере. Как уже говорилось ранее, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, ей нет места в футболе. Этот случай входит в зону ответственности РФС".

– Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет, – отметил Григорьянц. – Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

– В данном случае наказание может понести скорее клуб, разместивший запись, или Джикия, допустивший спорное высказывание?

– Для этого и нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со "Спартаком", с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

– А имеет значение, что дело было на сборе, а не в соревновательный период?

– Нет, потому что речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба.

– В свое время тренер "Ростова" Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Нынешний случай идентичен?

– Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл "Спартак", а какую Джикия. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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