РФС изучит случай с Джикией и "шоколадками"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг скандала, разгоревшегося из-за видео, появившегося в субботу в официальном Твиттере "Спартака".
Вчера Георгий Джикия, который вел клубный Твиттер, произнес в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения.
Однако в РФС точно не оставят без внимания данный инцидент, в ближайшее время определятся с юрисдикцией. Отметим, что рассмотрением дела могут заняться Комитет по этике или КДК. В первом случае необходимо обращение президента РФС. А для рассмотрения дела КДК достаточно материалов в СМИ.
В воскресенье на сайте Reuters вышло заявление ФИФА: "ФИФА осуждает сообщение, опубликованное "Спартаком" в Твиттере. Как уже говорилось ранее, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, ей нет места в футболе. Этот случай входит в зону ответственности РФС".
– Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет, – отметил Григорьянц. – Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.
– В данном случае наказание может понести скорее клуб, разместивший запись, или Джикия, допустивший спорное высказывание?
– Для этого и нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со "Спартаком", с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.
– А имеет значение, что дело было на сборе, а не в соревновательный период?
– Нет, потому что речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба.
– В свое время тренер "Ростова" Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Нынешний случай идентичен?
– Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл "Спартак", а какую Джикия. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Расизм в России? Англия, посмотри на себя! //
Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем из твита "Спартака" //
"Шоколадки тают". "Расистский скандал" в "Спартаке" изнутри
баламошка
"Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл "Спартак", а какую Джикия".//////////////Вы ещё чемпионства Спартак лишите, клоуны. Совсем с ума сошли.
19:40
Семь ветров
Этот вождь клоунов серьезно говорит? Его алкотестером хотя бы проверили? Казалось порог кретинизма кдк был достигнут не раз, но похоже тело стремительно летит в подвал...
19:37
Zakhary
Для тех, кто не понял: между собой у себя на кухне вы можете шутить как угодно - это не запрещается; но если вы, к примеру, ради шутки решили свой голый зад продемонстрировать публично, то имейте в виду, что многим это может не понравиться, поэтому подумайте 10 раз, а стоит ли так шутить, и примите при этом во внимание текущий контекст. Если же вам плевать на то, как отреагирует публика на ваши шутки, вам лень или вы не способны думать, то огребайте по-полной и не удивляйтесь потом, что вас кругом постоянно чморят.
19:34
Объектив
kaduly________ А РФС не может не разбирать! Лучше сейчас идиоту Джикии мозги вставить на место, чтобы он полгода молчал в тряпку и не шутил по дебильному на камеру.
19:31
баламошка
Объектив Смотрю матч Ливер - МС. Каждое касание мяча Стерлингом - уханье с трибун! Расизм, однако! Наверное, русские на трибунах сидят.../////////////После матча его бананами закидают и скажут, что это были русские бананы. Сочные. Воркутинские.
19:31
Объектив
Смотрю матч Ливер - МС. Каждое касание мяча Стерлингом - уханье с трибун! Расизм, однако! Наверное, русские на трибунах сидят...
19:29
kaduly
Ну ладно Европа с этими неграми сошла с ума,но неужели РФС эту шутку будет разбирать ,это уже пугает
19:26
баламошка
Жорик Вартанов аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа//////////////////Проклятый Запад довёл Жорика до сумасшествия) Поганые пиндосы! Баламошка изменит магнитные полюса Земли и вы утопнете под водой!
19:23
Жорик Вартанов
я понимаю что наша страна отсталая, дикая, страна где процветает нацизм и расизм, но это уже перебор, такое ощущение что Джикия в ССовской форме с Шмайссером в руке стоял над бразилами)
19:14
Andrey_RB
Фильм "Движение вверх". Кто кого победил? Не заметил ни одного не нашего в составе победной команды.
19:13
Жорик Вартанов
это просто аааааааааааааааааааааааааааааааааааа
19:08
zyzx
Д.Б.-Лавров.
19:08
Жорик Вартанов
я не знаю что написать
19:08
Жорик Вартанов
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
19:08
баламошка
Изучат они. Клоуны. Чё вы там изучать собрались? Там ни черта не было. Скоро вообще запретят белым носить чёрные вещи. Скажут, что это расизм. А то что белых американские Обамы на улицах называют "белым снегом" так это не расизм? Тьфу.
19:04
Andrey_RB
Когда смотришь, например , Баскетбол с участием ЦСКА, то становится непонятно - ЦСКА зомбировал в в какую-то рассу, или ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) стал армией обычных наемников, но не России?
19:02
titan2313
Какая проверка! Совсем сдурели! Ещё начните проверку высказываний англичан! А Смертин враг всего Российского футбола!
18:44
ЗлобныйЖиртрест
Снять со Спартака 9 очков, а Джикии - до конца чемпионата дисква. Будет думать что и где пишет
18:40
Хома Сапиенс
Маразм крепчал. Григорянц совсем что ли уже из ума выжил?
18:38
andreichf
ravilius777 в хлеву только могло это произойти, мозгов не было и нет ----------------------------- да-да, я помню как в уездном хлеву бананы кидали
18:36
Ment Ali
то есть теперь и словосочетание "шоколадный загар" нельзя будет произносить... бред!
18:36
andreichf
Впаяйте ему штраф 100 млн, вместе посмеемся.
18:34
Особое мнение ^^^
Фигли там изучать? Наказывать надо.
18:32
diskmen
В России под запретом такое безобидное слово ШОКОЛАДКА,а что будет если нормальный человек произнесёт НЕГР.Тюрьмы явно не миновать
18:30
ravilius777
в хлеву только могло это произойти, мозгов не было и нет
18:30
4rfv5tgb
Свободу Джикии! Юра, мы с тобой!
18:29