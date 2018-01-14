18:20 | Футбол — РФПЛ

РФС изучит случай с Джикией и "шоколадками"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг скандала, разгоревшегося из-за видео, появившегося в субботу в официальном Твиттере "Спартака".

 
ЛУИЗ АДРИАНУ (слева) и Георгий ДЖИКИЯ.Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем из твита "Спартака"

Вчера Георгий Джикия, который вел клубный Твиттер, произнес в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения.

Однако в РФС точно не оставят без внимания данный инцидент, в ближайшее время определятся с юрисдикцией. Отметим, что рассмотрением дела могут заняться Комитет по этике или КДК. В первом случае необходимо обращение президента РФС. А для рассмотрения дела КДК достаточно материалов в СМИ.

В воскресенье на сайте Reuters вышло заявление ФИФА: "ФИФА осуждает сообщение, опубликованное "Спартаком" в Твиттере. Как уже говорилось ранее, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, ей нет места в футболе. Этот случай входит в зону ответственности РФС".

– Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет, – отметил Григорьянц. – Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

– В данном случае наказание может понести скорее клуб, разместивший запись, или Джикия, допустивший спорное высказывание?

– Для этого и нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со "Спартаком", с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

– А имеет значение, что дело было на сборе, а не в соревновательный период?

– Нет, потому что речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба.

– В свое время тренер "Ростова" Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Нынешний случай идентичен?

– Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл "Спартак", а какую Джикия. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Расизм в России? Англия, посмотри на себя! // 
Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем из твита "Спартака" // 
"Шоколадки тают". "Расистский скандал" в "Спартаке" изнутри

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (26)
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баламошка

"Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл "Спартак", а какую Джикия".//////////////Вы ещё чемпионства Спартак лишите, клоуны. Совсем с ума сошли.

19:40

Семь ветров

Этот вождь клоунов серьезно говорит? Его алкотестером хотя бы проверили? Казалось порог кретинизма кдк был достигнут не раз, но похоже тело стремительно летит в подвал...

19:37

Zakhary

Для тех, кто не понял: между собой у себя на кухне вы можете шутить как угодно - это не запрещается; но если вы, к примеру, ради шутки решили свой голый зад продемонстрировать публично, то имейте в виду, что многим это может не понравиться, поэтому подумайте 10 раз, а стоит ли так шутить, и примите при этом во внимание текущий контекст. Если же вам плевать на то, как отреагирует публика на ваши шутки, вам лень или вы не способны думать, то огребайте по-полной и не удивляйтесь потом, что вас кругом постоянно чморят.

19:34

Объектив

kaduly________ А РФС не может не разбирать! Лучше сейчас идиоту Джикии мозги вставить на место, чтобы он полгода молчал в тряпку и не шутил по дебильному на камеру.

19:31

баламошка

Объектив Смотрю матч Ливер - МС. Каждое касание мяча Стерлингом - уханье с трибун! Расизм, однако! Наверное, русские на трибунах сидят.../////////////После матча его бананами закидают и скажут, что это были русские бананы. Сочные. Воркутинские.

19:31

Объектив

Смотрю матч Ливер - МС. Каждое касание мяча Стерлингом - уханье с трибун! Расизм, однако! Наверное, русские на трибунах сидят...

19:29

kaduly

Ну ладно Европа с этими неграми сошла с ума,но неужели РФС эту шутку будет разбирать ,это уже пугает

19:26

баламошка

Жорик Вартанов аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа//////////////////Проклятый Запад довёл Жорика до сумасшествия) Поганые пиндосы! Баламошка изменит магнитные полюса Земли и вы утопнете под водой!

19:23

Жорик Вартанов

я понимаю что наша страна отсталая, дикая, страна где процветает нацизм и расизм, но это уже перебор, такое ощущение что Джикия в ССовской форме с Шмайссером в руке стоял над бразилами)

19:14

Andrey_RB

Фильм "Движение вверх". Кто кого победил? Не заметил ни одного не нашего в составе победной команды.

19:13

Жорик Вартанов

это просто аааааааааааааааааааааааааааааааааааа

19:08

zyzx

Д.Б.-Лавров.

19:08

Жорик Вартанов

я не знаю что написать

19:08

Жорик Вартанов

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

19:08

баламошка

Изучат они. Клоуны. Чё вы там изучать собрались? Там ни черта не было. Скоро вообще запретят белым носить чёрные вещи. Скажут, что это расизм. А то что белых американские Обамы на улицах называют "белым снегом" так это не расизм? Тьфу.

19:04

Andrey_RB

Когда смотришь, например , Баскетбол с участием ЦСКА, то становится непонятно - ЦСКА зомбировал в в какую-то рассу, или ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) стал армией обычных наемников, но не России?

19:02

titan2313

Какая проверка! Совсем сдурели! Ещё начните проверку высказываний англичан! А Смертин враг всего Российского футбола!

18:44

ЗлобныйЖиртрест

Снять со Спартака 9 очков, а Джикии - до конца чемпионата дисква. Будет думать что и где пишет

18:40

Хома Сапиенс

Маразм крепчал. Григорянц совсем что ли уже из ума выжил?

18:38

andreichf

ravilius777 в хлеву только могло это произойти, мозгов не было и нет ----------------------------- да-да, я помню как в уездном хлеву бананы кидали

18:36

Ment Ali

то есть теперь и словосочетание "шоколадный загар" нельзя будет произносить... бред!

18:36

andreichf

Впаяйте ему штраф 100 млн, вместе посмеемся.

18:34

Особое мнение ^^^

Фигли там изучать? Наказывать надо.

18:32

diskmen

В России под запретом такое безобидное слово ШОКОЛАДКА,а что будет если нормальный человек произнесёт НЕГР.Тюрьмы явно не миновать

18:30

ravilius777

в хлеву только могло это произойти, мозгов не было и нет

18:30

4rfv5tgb

Свободу Джикии! Юра, мы с тобой!

18:29