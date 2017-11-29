РФС и РФПЛ обсудят план внедрения видеоассистентов судей

РФС на своем официальном сайте объявил, что в ближайшее время бюро исполкома организации и общее собрание РФПЛ рассмотрят план внедрения системы видеопомощи арбитрам (ВАР). 29 ноября состоялось заседание совместной рабочей группы РФС и РФПЛ по этому вопросу.

– Было принято решение о начале процесса обучения арбитров и технического персонала с декабря 2017 года в двух центрах – в Москве и Краснодаре, – говорится в заявлении РФС. – В ближайшее время на рассмотрение общего собрания Российской футбольной премьер-лиги и бюро исполкома Российского футбольного союза будет вынесен детальный план по внедрению системы ВАР на российских соревнованиях.