19:32 | Футбол — РФПЛ

РФС и РФПЛ обсудят план внедрения видеоассистентов судей

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РФС на своем официальном сайте объявил, что в ближайшее время бюро исполкома организации и общее собрание РФПЛ рассмотрят план внедрения системы видеопомощи арбитрам (ВАР). 29 ноября состоялось заседание совместной рабочей группы РФС и РФПЛ по этому вопросу.

– Было принято решение о начале процесса обучения арбитров и технического персонала с декабря 2017 года в двух центрах – в Москве и Краснодаре, – говорится в заявлении РФС. – В ближайшее время на рассмотрение общего собрания Российской футбольной премьер-лиги и бюро исполкома Российского футбольного союза будет вынесен детальный план по внедрению системы ВАР на российских соревнованиях.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/88238.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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xiz61

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