РФС хочет поощрять арбитров за качественное судейство

Новый руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский подтвердил, что организация намерена поощрять арбитров за качественную работу. Ранее в интервью "СЭ" специалист подчеркнул, что рефери будут получать денежный бонус за качественное исполнение обязанностей.

– Прежде всего, мы должны определенным образом выстроить работу Департамента судейства и инспектирования РФС, – приводит пресс-служба организации слова Будогосского. – Она должна быть прозрачной и понятной, подкрепляться соответствующими законодательными нормативными документами. Все решения, которые принимаются в отношении судей и инспекторов, должны иметь под собой четкую базу. Мы сделали архиважный шаг – создали независимую Контрольно-квалификационную комиссию, которая оценивает работу арбитров. В комиссию вошли пять человек: Юрий Баскаков, Андрей Бутенко, Виктор Башкиров, Виктор Пышкин и председатель, судья всероссийской категории Александр Разинский. Все – профессионалы своего дела, работают с энтузиазмом, собираются вместе каждую неделю. Департамент судейства и инспектирования РФС и Судейский комитет РФС не вмешивается в их работу, все вердикты комиссии носят законодательный, обязательный характер. Важный момент заключается в том, что комиссия не занимается наказанием судей или инспекторов, она регулирует назначения на матчи.

Мы хотим сделать конкурентоспособную модель футбольного арбитража на всех уровнях. Но, поскольку наиболее актуальной задачей является работа по судейству РФПЛ и ФНЛ, мы создаем единый блок, который будет называться "Высшая группа судей". В нее войдут арбитры категории PRO, PRO-2 и А. Они будут подразделены на подгруппы на основании качества их работы и перспективности. В зависимости от того, в какой из групп находится человек, он получит соответствующие назначения. Судьи категории А – наш своеобразный дубль, молодежный состав, по аналогии с клубным футболом. Принцип ротации между группами можно назвать очень простым – если судья получает в качестве оценки за работу на матчах две "двойки", он меняется местом с наиболее перспективным и подготовленным на данный момент рефери с категорией А. Эта модель будет способствовать повышению ответственности судей и здоровой конкуренции между ними.

Также мы не забываем о материальной стороне дела и хотим поощрить судей, работающих в категории PRO. Это некая базовая сумма, 30 тысяч рублей, которую арбитр получает в виде ежемесячной выплаты, а также бонус порядка 50 тысяч рублей за качественно проведенный матч (оценка 8,2 балла и выше). При оценке менее 8,2 балла идет соответствующее уменьшение бонусной суммы – 75 процентов, 50 процентов и так далее. При отрицательной оценке арбитр не получает бонуса. Своя система поощрения будет и у инспекторов.

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